В погоне за наживой: В Крыму букмекерские конторы заплатят крупный штраф за нарушения

СЕГОДНЯ 17:58 2019-10-17T18:00:03+03:00

Они принимали ставки от участников без документов

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Налоговая оштрафовала две букмекерские конторы Крыма на 1,5 миллиона рублей. В погоне за заработком они нарушили правила и принимали ставки от участников без документов.

Решение о таком наказании принял суд по результатам проверки налоговой службы.

- В погоне за наживой организаторы игрового бизнеса принимали ставки от участников без документов, удостоверяющих личность. А сама деятельность по организации и проведению азартных игр осуществлялась с нарушением лицензионных требований, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Кстати, деятельность букмекеров регламентируется законом №244-ФЗ и главой 29 налогового кодекса Российской Федерации.

ИСТОЧНИК KP.RU