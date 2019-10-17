В погоне за наживой: В Крыму букмекерские конторы заплатят крупный штраф за нарушения
Налоговая оштрафовала две букмекерские конторы Крыма на 1,5 миллиона рублей. В погоне за заработком они нарушили правила и принимали ставки от участников без документов.
Решение о таком наказании принял суд по результатам проверки налоговой службы.
- В погоне за наживой организаторы игрового бизнеса принимали ставки от участников без документов, удостоверяющих личность. А сама деятельность по организации и проведению азартных игр осуществлялась с нарушением лицензионных требований, - рассказали в пресс-службе ведомства.
Кстати, деятельность букмекеров регламентируется законом №244-ФЗ и главой 29 налогового кодекса Российской Федерации.
ИСТОЧНИК KP.RU