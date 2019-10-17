Севастопольские полицейские отправятся в колонию за взятки от водителей

СЕГОДНЯ 18:37 2019-10-17T19:42:07+03:00

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В Севастополе двух полицейских осудили на пять и четыре года лишения свободы за получение взяток. Отбывать наказание осужденные отправятся в исправительную колонию строгого режима.

Как сообщили в пресс-службе Балаклавского районного суда Севастополя, в феврале-марте прошлого года сотрудники органов внутренних дел выявляли нарушителей правил дорожного движения и получали от них взятки. В свою очередь сотрудники ОВД обещали не привлекать виновных к административной ответственности.

Для нарушителей инспекторы придумали свои тарифы: 250-4000 рублей за несоблюдение требований дорожных знаков, 1000-3000 рублей за проезд на запрещающий сигнал светофора, 20 тысяч - за управление авто в состоянии алкогольного опьянения и 5 тысяч рублей, если у водителя не было с собой удостоверения.

- За непродолжительный промежуток времени сотрудники правоохранительных органов совершили по предварительной договоренности два преступления, еще у 10 человек взятки были получены одним из сотрудников ГИБДД самостоятельно, - уточнили в пресс-службе.

Во время суда полицейские признались только в тех преступлениях, где сумма взятки была не больше 10 тысяч рублей.

- В целях исполнения назначенного наказания, осужденным изменена мера пресечения и они взяты под стражу в зале суда. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован, - добавили в Балаклавском районном суде Севастополя.

ИСТОЧНИК KP.RU