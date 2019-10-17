2019-10-17T19:42:07+03:00
Общество

Севастопольские полицейские отправятся в колонию за взятки от водителей

Сотрудников ОВД осудили на 5 и 4,1 года
Надежда ДАЦЮК
Поделиться:
Отбывать наказание мошенники будут в колонии строгого режимаОтбывать наказание мошенники будут в колонии строгого режимаФото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

В Севастополе двух полицейских осудили на пять и четыре года лишения свободы за получение взяток. Отбывать наказание осужденные отправятся в исправительную колонию строгого режима.

Как сообщили в пресс-службе Балаклавского районного суда Севастополя, в феврале-марте прошлого года сотрудники органов внутренних дел выявляли нарушителей правил дорожного движения и получали от них взятки. В свою очередь сотрудники ОВД обещали не привлекать виновных к административной ответственности.

Для нарушителей инспекторы придумали свои тарифы: 250-4000 рублей за несоблюдение требований дорожных знаков, 1000-3000 рублей за проезд на запрещающий сигнал светофора, 20 тысяч - за управление авто в состоянии алкогольного опьянения и 5 тысяч рублей, если у водителя не было с собой удостоверения.

- За непродолжительный промежуток времени сотрудники правоохранительных органов совершили по предварительной договоренности два преступления, еще у 10 человек взятки были получены одним из сотрудников ГИБДД самостоятельно, - уточнили в пресс-службе.

Во время суда полицейские признались только в тех преступлениях, где сумма взятки была не больше 10 тысяч рублей.

- В целях исполнения назначенного наказания, осужденным изменена мера пресечения и они взяты под стражу в зале суда. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован, - добавили в Балаклавском районном суде Севастополя.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Аксенов и другие первые лица Крыма возложили цветы в память о погибших в Керченском колледже
Певец Данко узнал о потере 5 миллионов рублей, будучи в Крыму
Около аэропорта "Симферополь" ввели новую схему движения авто
В Севастополе выделят 45 миллионов рублей на развитие центра крови
В Керчи на улице Свердлова иномарка въехала в ограждение
В погоне за наживой: В Крыму букмекерские конторы заплатят крупный штраф за нарушения
В Симферополе 18 и 19 октября частично отключат свет
В Симферополе коммерсант спилил деревья ради парковки
Фотофакт: На набережной в Судаке зацвел банан
Керченские полицейские нашли пропавшую 16-летнюю девушку
На пожаре в Феодосии погибла 70-летняя женщина
Привязал к телу: На границе с Крымом задержали украинца с марихуаной
Дорогу между Симферополем и Ивановкой отремонтируют за 120 миллионов рублей
В Симферополе появился импровизированный мемориал жертвам трагедии в Керченском политехе
С 19 октября в Ялте начнется капитальный ремонт улицы Кирова
Украина заявила, что Россия «замещает» жителей Крыма
В новом микрорайоне элитных высоток Уфы появится улица Симферопольская
В Керчи почтили память погибших в колледже минутой молчания
Ледовая арена Ильи Авербуха переедет на окраину Симферополя
На улице Лермонтова в Симферополе сбили девочку