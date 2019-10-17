В Севастополе выделят 45 миллионов рублей на развитие центра крови

СЕГОДНЯ 18:50 2019-10-17T18:50:58+03:00

Средства выделят из бюджета города на 2019-2021 год Фото: Алексей БУЛАТОВ

На эти деньги закупят дорогостоящее оборудование

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В Севастополе больше 45 миллионов рублей потратят на развитие городской службы крови. Как сообщает ForPost, такое постановление приняли 17 октября во время заседания правительства города.

Средства выделят из бюджета города на 2019-2021 год, уточнил глава департамента здравоохранения Севастополя Сергей Шеховцов. На эти деньги планируют закупить дорогостоящее оборудование для исследования крови и заготовки ее компонентов.

Специалист по связям с общественностью учреждения Антон Боечко уточнил, что основная задача - это заготовка, хранение и исследование крови.

- На деньги, которые нам выделило федеральное медико-биологическое агентство, будут закуплены ПЦР-анализаторы, которые исследуют гены крови, - сказал Бойченко.

По его словам, также будут покупать сепараторы клеток, компонентов крови и весы-помешиватели для донорской крови.

ИСТОЧНИК KP.RU