Уехал на покраску: Куда пропал памятник троллейбусу с Ангарского перевала

СЕГОДНЯ 09:57 2019-10-18T11:30:45+03:00

Его обновляют и приводят в порядок

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Крымчане в социальных сетях обеспокоились пропажей памятника троллейбусу на Ангарском перевале. Говорят, уже не видели его уже несколько дней.

- А куда делся троллейбус с Ангарского перевала? Недавно еще стоял, а теперь уже нет, - пишут очевидцы.

- Нехватка транспорта, вышел на маршрут, - подшучивают другие.

На самом деле памятки отправили на реставрацию – его обновят и покрасят, а затем снова вернут на прежнее место.

- 6 ноября предприятие «Крымтроллейбус» отмечает 60-летие. В связи с этим мы решили забрать этот памятник, его обновить. Буквально на днях троллейбус доставили в Симферополь, думаю, мы вернем его на старое место раньше 6 ноября. Троллейбус покрасят и обновят, - рассказали КП-Крым в пресс-службе предприятия.

На Ангарском перевале стоит Skoda 9Tr 1976 года выпуска.

ИСТОЧНИК KP.RU