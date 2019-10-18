Уехал на покраску: Куда пропал памятник троллейбусу с Ангарского перевала
Крымчане в социальных сетях обеспокоились пропажей памятника троллейбусу на Ангарском перевале. Говорят, уже не видели его уже несколько дней.
- А куда делся троллейбус с Ангарского перевала? Недавно еще стоял, а теперь уже нет, - пишут очевидцы.
- Нехватка транспорта, вышел на маршрут, - подшучивают другие.
На самом деле памятки отправили на реставрацию – его обновят и покрасят, а затем снова вернут на прежнее место.
- 6 ноября предприятие «Крымтроллейбус» отмечает 60-летие. В связи с этим мы решили забрать этот памятник, его обновить. Буквально на днях троллейбус доставили в Симферополь, думаю, мы вернем его на старое место раньше 6 ноября. Троллейбус покрасят и обновят, - рассказали КП-Крым в пресс-службе предприятия.
На Ангарском перевале стоит Skoda 9Tr 1976 года выпуска.
ИСТОЧНИК KP.RU