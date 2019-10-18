Улицу Гаспринского в Керчи отремонтируют за 157 миллионов рублей
Окончание работ запланировано на конец года
Подрядчик должен еще и озеленить территориюФото: "КП" Архив
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Керченские власти потратят больше 157 миллионов рублей на капитальный ремонт дороги на улице Гаспринского. Об этом сообщается на портале Госзакупок Крыма.
Максимальная цена контракта составляет 157 миллионов рублей, а заказчиком выступает администрация города.
Работы начнутся сразу после заключения контракта, а окончание запланировано на 31 декабря 2019 года.
Подрядчик должен построить дорогу, тротуары, поставить автобусные остановки и сделать электроосвещение.
Также он по контракту озеленит территорию.
ИСТОЧНИК KP.RU