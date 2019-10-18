Крым в необычном ракурсе: "Роскосмос" опубликовал фото "перевернутого" полуострова

СЕГОДНЯ 11:53 2019-10-18T11:53:09+03:00

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"Роскосмос" опубликовал в своем официальном твиттере фото Крыма с необычного ракурса. Полуостров на нем показан как бы "вверх ногами", со стороны Азовского моря.

-Людям, которые привыкли видеть обычные географические карты, не просто сразу понять, какой регион снят из космоса, - гласит подпись к фотографии

В ведомстве уточнили, что фото было сделано космонавтом Олегом Скрипочкой с борта Международной Космической станции. Известно, что высота орбиты МКС составляет около 400 километров.

ИСТОЧНИК KP.RU