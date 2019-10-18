В 2020 году запустят самое высокое колесо обозрения в Крыму

СЕГОДНЯ 13:10 2019-10-18T13:33:25+03:00

Покататься на нем жители и гости смогут в мае следующего года Фото: Евгения ГУСЕВА

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В Евпатории в парке «Авангард» к 2020 году установят самое высокое в Крыму колесо обозрения.

Как сообщили КП-Крым в администрации парка, его диаметр составит 55 метров.

В мае жители и гости города смогут увидеть город с необычной высоты и полностью осмотреть все красоты.

- На колесе установят 14 кабинок, каждая из них рассчитана на 10 человек. Кстати, там будет две экстремальные – они открытые и крутятся, и еще одна вип-кабинка. Она будет обтянута кожей, а гостей там ждет бутылка шампанского, - уточнили в администрации.

Кроме этого, будет отдельная кабинка для людей с ограниченными возможностями.

ИСТОЧНИК KP.RU