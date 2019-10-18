В 2020 году запустят самое высокое колесо обозрения в Крыму
В Евпатории в парке «Авангард» к 2020 году установят самое высокое в Крыму колесо обозрения.
Как сообщили КП-Крым в администрации парка, его диаметр составит 55 метров.
В мае жители и гости города смогут увидеть город с необычной высоты и полностью осмотреть все красоты.
- На колесе установят 14 кабинок, каждая из них рассчитана на 10 человек. Кстати, там будет две экстремальные – они открытые и крутятся, и еще одна вип-кабинка. Она будет обтянута кожей, а гостей там ждет бутылка шампанского, - уточнили в администрации.
Кроме этого, будет отдельная кабинка для людей с ограниченными возможностями.
ИСТОЧНИК KP.RU