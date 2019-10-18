2019-10-18T13:32:21+03:00
Общество

В Симферополе на пересечении проспекта Вернадского и улицы Мира столкнулись автобус и Газель

В аварии никто не пострадал
Иван КОСТОГРЫЗОВ
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Пассажирский автобус буквально протаранил грузовой автомобиль. Фото: Facebook\ Илья ИзотовПассажирский автобус буквально протаранил грузовой автомобиль. Фото: Facebook\ Илья Изотов
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На пересечении проспекта Вернадского и улицы Мира в Симферополе столкнулся пассажирский автобус и грузовая "Газель". К счастью, никто не пострадал, однако за этим перекрестком давно закрепилась дурная слава.

- Здесь бьются каждую неделю, и видимо с этим пора что-то делать. Светофор еще один? Но тогда пробка станет еще больше, - написал в своем Facebook житель Симферополя Илья Изотов.

Действительно, согласно статистике Яндекса пробки на этом участке дороги возникают в час пик с завидной регулярностью.Но и аварийность, по словам очевидцев, довольно большая, так что вероятнее всего, придется выбирать из двух зол.

ИСТОЧНИК KP.RU

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