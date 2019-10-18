В Симферополе на пересечении проспекта Вернадского и улицы Мира столкнулись автобус и Газель
На пересечении проспекта Вернадского и улицы Мира в Симферополе столкнулся пассажирский автобус и грузовая "Газель". К счастью, никто не пострадал, однако за этим перекрестком давно закрепилась дурная слава.
- Здесь бьются каждую неделю, и видимо с этим пора что-то делать. Светофор еще один? Но тогда пробка станет еще больше, - написал в своем Facebook житель Симферополя Илья Изотов.
Действительно, согласно статистике Яндекса пробки на этом участке дороги возникают в час пик с завидной регулярностью.Но и аварийность, по словам очевидцев, довольно большая, так что вероятнее всего, придется выбирать из двух зол.
ИСТОЧНИК KP.RU