Туман и переменная облачность: Прогноз погоды в Крыму на 19 октября

СЕГОДНЯ 08:31 2019-10-19T08:31:12+03:00

Солнечно будет не везде Фото: Юрий ЮГАНСОН

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В Симферополе 19 октября переменная облачность, без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер северо-восточный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха ночью 9…11 градусов, а днем 20…22 градусов.

В Севастополе без осадков, ночью и в первой половине дня туман. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 9…11°, днем 17…19°.

На Южном берегу Крыма также без осадков, переменная облачность. Ветер северо-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью 12…14 градусов, днем 21…23 градуса.

В Керчи небольшая облачность. Без осадков, ночью и утром местами туман: видимость 500-1000 метров. Ветер северный, северо-восточный 1-6 м/с. Температура воздуха ночью 10…12°, днем 19…21°.

ИСТОЧНИК KP.RU