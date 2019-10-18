Все задержавшиеся из- за тумана рейсы отбыли из симферопольского аэропорта

СЕГОДНЯ 15:35 2019-10-18T15:35:10+03:00

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Пассажиры всех самолетов, задержавшихся в международном аэропорту Симферополя утром 18 октября, успешно покинули полуостров. График движения воздушных судов восстановлен.

- Все задержавшиеся из- за погодных условий рейсы вылетели из симферопольского международного аэропорта,- сообщили в пресс -службе воздушной гавани.

Напомним, сегодня утром из-за тумана возникли задержки в прибытии и отлете самолетов, отправлявшихся в Москву, Санкт - Петербург и Сочи. Время задержки составило от одного до нескольких часов.

ИСТОЧНИК KP.RU