Директору департамента архитектуры Севастополя предъявлено обвинение

СЕГОДНЯ 16:40 2019-10-18T16:40:21+03:00

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Главе департамента архитектуры Севастополя выдвинули обвинение в превышении должностных полномочий. Основанием для его задержания 17 октября стали незаконно оформленные разрешительные документы. Теперь чиновнику грозит до 4 лет тюремного заключения.

- Установлено, что обвиняемый достоверно знал о том, что законные основания для выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию второй и шестой очередей строительства здания по Фиолентовскому шоссе-134 отсутствуют.Несмотря на это, директор департамента незаконно выдал ООО «Порфир» разрешения от февраля и марта текущего года на ввод их в эксплуатацию, - сообщили в пресс -службе Следственного управления СК по городу Севастополю.

В ведомстве уточнили, что на данный момент следствие готовит ходатайство в суд о избрании меры пресечения для чиновника. По мнению следователей, его действия нарушили права граждан на благоприятную окружающую среду.

ИСТОЧНИК KP.RU