2019-10-18T17:21:02+03:00
Общество

Персональный закон появится у севастопольских зеленых насаждений

в городе есть много деревьев. нуждающихся в защите
Иван КОСТОГРЫЗОВ
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В городе - герое защитят деревьяВ городе - герое защитят деревьяФото: Архив "КП"
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В Севастополе планируют принять собственный закон о зеленых насаждениях. Поводом для такого решения стало то, что деревья города крайне слабо защищены государством даже по сравнению со своими сородичами в остальном Крыму.

- Причина – несовершенство нормативно-правовой базы, которая не учитывает даже многих федеральных правил. Нужен и региональный закон, который предусматривал бы различные аспекты проблемы, - сообщает издание ForPost

Подобные законы, защищающие зеленые насаждения, уже существуют во многих регионах России, отмечают в издании.

Отмечается, что в Севастополе существует более десятка деревьев возрастом более 100 лет. Эти деревья необходимо защищать на законодательном уровне, уверены севастопольцы.

Правда, когда именно будет принят закон - неизвестно. Скорее всего, это произойдет не ранее 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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