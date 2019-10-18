2019-10-18T17:12:34+03:00
Общество

В правительстве Крыма думают над созданием комитета по делам молодежи

Он будет заниматься проблемными вопросами
Александра ЯСЕЛЬСКАЯ
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Фото: пресс-служба главы РКФото: пресс-служба главы РК
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Сергей Аксенов провел встречу на которой обсуждался вопрос создания комитета по делам молодежи Крыма. Он отметил, что он будет заниматься проблемными вопросами, которые волнуют подрастающее поколение.

- Необходимо более активно вовлечь молодежь в процесс управления республикой, ведь именно они станут кадровым резервом управленцев Крыма, - отметил Аксенов.

Также лидеры молодежных организаций подчеркнули, что особое внимание нужно уделить созданию собственного информационного портала.

Инициативу Сергей Аксенов поддержал и отметил, что контент там должен быть положительный.

- Сейчас молодежь общается и читает новости только в Интернете, поэтому именно там можно пропагандировать здоровый образ жизни, привить интерес к политической жизни и проблемным вопросам полуострова, - резюмировал глава.

ИСТОЧНИК KP.RU

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