В правительстве Крыма думают над созданием комитета по делам молодежи
Сергей Аксенов провел встречу на которой обсуждался вопрос создания комитета по делам молодежи Крыма. Он отметил, что он будет заниматься проблемными вопросами, которые волнуют подрастающее поколение.
- Необходимо более активно вовлечь молодежь в процесс управления республикой, ведь именно они станут кадровым резервом управленцев Крыма, - отметил Аксенов.
Также лидеры молодежных организаций подчеркнули, что особое внимание нужно уделить созданию собственного информационного портала.
Инициативу Сергей Аксенов поддержал и отметил, что контент там должен быть положительный.
- Сейчас молодежь общается и читает новости только в Интернете, поэтому именно там можно пропагандировать здоровый образ жизни, привить интерес к политической жизни и проблемным вопросам полуострова, - резюмировал глава.
ИСТОЧНИК KP.RU