В Крыму школьники посоревнуются на всероссийском фестивале ГТО

СЕГОДНЯ 17:35 2019-10-18T17:43:56+03:00

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В крымском лагере «Артек» с 19 октября по 4 ноября пройдет пятый всероссийский фестиваль ГТО. Для этого на полуостров приедут почти 700 учащихся из 83 субъектов России.

Церемония открытия пройдет в эту субботу. На протяжении трех недель с ребятами будут встречаться известные спортсмены и олимпийские чемпионы.

- Кроме этого, 27 октября ребята смогут проверить себя в познавательной игре «Квест ГТО» и принять участие в тематической акции, - рассказали в пресс-службе Минспорта Крыма.

На церемонии закрытия, 4 ноября, победителю фестиваля вручат переходящий кубок ГТО. Лучшего спортсмена определят по сумме очков, набранных всеми членами команды за выполнение спортивной программы, эстафеты и оценке уровня знаний в сфере спорта.

ИСТОЧНИК KP.RU