2019-10-18T18:25:21+03:00
Общество

На белогорской развязке трассы "Таврида" вновь приостановят движение

Ограничение движения продлится 4 дня
Иван КОСТОГРЫЗОВ
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На участке трассы будут укладывать асфальтНа участке трассы будут укладывать асфальтФото: Иван КОСТОГРЫЗОВ
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С 7 утра 20 октября на белогорской развязке трассы "Таврида" будет введено ограничение движения транспорта.Там будут проводиться работы по укладке асфальтобетона, которые продлятся до 17.00 24 октября.

- Для въезда в Белогорск и выезда из него водители должны будут двигаться на трассу «Таврида» через Яблочную транспортную развязку в районе села Яблочное. Для движения в сторону Керчи водители также могут воспользоваться старой дорогой, доехав до поселка Приморский, и выехать на трассу «Таврида» через Приморскую развязку, - сообщили в пресс- службе Минтранса Крыма.

После того как работы будут завершены движение возобновиться в полном объеме, утверждают в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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