На белогорской развязке трассы "Таврида" вновь приостановят движение

СЕГОДНЯ 18:25 2019-10-18T18:25:21+03:00

Изменить размер текста: A A

С 7 утра 20 октября на белогорской развязке трассы "Таврида" будет введено ограничение движения транспорта.Там будут проводиться работы по укладке асфальтобетона, которые продлятся до 17.00 24 октября.

- Для въезда в Белогорск и выезда из него водители должны будут двигаться на трассу «Таврида» через Яблочную транспортную развязку в районе села Яблочное. Для движения в сторону Керчи водители также могут воспользоваться старой дорогой, доехав до поселка Приморский, и выехать на трассу «Таврида» через Приморскую развязку, - сообщили в пресс- службе Минтранса Крыма.

После того как работы будут завершены движение возобновиться в полном объеме, утверждают в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU