На белогорской развязке трассы "Таврида" вновь приостановят движение
С 7 утра 20 октября на белогорской развязке трассы "Таврида" будет введено ограничение движения транспорта.Там будут проводиться работы по укладке асфальтобетона, которые продлятся до 17.00 24 октября.
- Для въезда в Белогорск и выезда из него водители должны будут двигаться на трассу «Таврида» через Яблочную транспортную развязку в районе села Яблочное. Для движения в сторону Керчи водители также могут воспользоваться старой дорогой, доехав до поселка Приморский, и выехать на трассу «Таврида» через Приморскую развязку, - сообщили в пресс- службе Минтранса Крыма.
После того как работы будут завершены движение возобновиться в полном объеме, утверждают в ведомстве.
ИСТОЧНИК KP.RU