2019-10-18T22:38:24+03:00
Общество

Осенние каникулы для крымских школьников станут длиннее

Ученики будут наслаждаться отдыхом 8 дней
Иван КОСТОГРЫЗОВ
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Этой осенью крымские дети отдохнут дольше обычногоЭтой осенью крымские дети отдохнут дольше обычногоФото: Архив "КП"
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В крымских общеобразовательных учреждениях были продлены осенние каникулы. В этом году дети будут отдыхать 8 дней подряд.

Соответствующее решение уже принято в Министерстве образования Республики.

- Министерством образования проанализирована структура учебного года, врезультате чего школам направлены рекомендации о проведении осенних каникул для всех детей, с 1 по 11 класс, с 28 октября по 4 ноября 2019 года включительно - сообщила Наталья Гончарова, министр образования, науки и молодежи Крыма.

Гончарова упомянула, что в прошлом году каникулы продлились семь дней.Министр также выразила надежду, что каникулы пройдут для детей безопасно и с пользой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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