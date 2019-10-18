Депутат Госдумы РФ рассказал, как будет решаться вопрос дорогого топлива в Крыму
Председатель комитета Госдумы Российской Федерации Павел Завальный сообщил, что цены на топливо в Крыму в два раза выше, чем в соседних регионах.
Он отметил, что, возможно, проблему можно будет решить после запуска железнодорожной части Крымского моста, пишут "РИА Новости".
Завальный отметил, что тариф в два раза выше, это сказывается на ценах. Конечно, что раздражает людей.
- Тут несколько причин. Во-первых, в Крыму нет реальной конкуренции среди крупных российских фирм, которые не заходят на полуостров. Они боятся санкций. Но эту причину мы не можем устранить. А вот вторую - затраты на логистику грузов по железной дороге… Этот вопрос уже прорабатывался правительством, - резюмировал Завальный.
ИСТОЧНИК KP.RU