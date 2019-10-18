Депутат Госдумы РФ рассказал, как будет решаться вопрос дорогого топлива в Крыму

СЕГОДНЯ 18:06 2019-10-18T18:06:50+03:00

Цены выше в несколько раз, чем в соседних регионах

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Председатель комитета Госдумы Российской Федерации Павел Завальный сообщил, что цены на топливо в Крыму в два раза выше, чем в соседних регионах.

Он отметил, что, возможно, проблему можно будет решить после запуска железнодорожной части Крымского моста, пишут "РИА Новости".

Завальный отметил, что тариф в два раза выше, это сказывается на ценах. Конечно, что раздражает людей.

- Тут несколько причин. Во-первых, в Крыму нет реальной конкуренции среди крупных российских фирм, которые не заходят на полуостров. Они боятся санкций. Но эту причину мы не можем устранить. А вот вторую - затраты на логистику грузов по железной дороге… Этот вопрос уже прорабатывался правительством, - резюмировал Завальный.

ИСТОЧНИК KP.RU