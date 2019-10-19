Крым хочет закупать топливо у Татарстана

СЕГОДНЯ 09:42 2019-10-19T11:31:43+03:00

В ближайшее время должны внести предложения о развитии этого рынка Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Местные власти надеются, что это поможет снизить цены на бензин в регионе

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Крым планирует закупать нефтепродукты у Татарстана. По мнению главы Крыма Сергея Аксенова, это приведет к снижению цен на топливо на полуострове в 2020 году.

Как пишет ТАСС, до 1 ноября власти должны внести предложения в правительство о развитии этого рынка.

Сергей Аксенов уверен, что будет положительная динамика на протяжении всего следующего года.

- Наши коллеги ездили в Республику Татарстан, договорились, что будем формировать процесс, при котором у нас будет стратегическое партнерство с ними в части поставки нефтепродуктов на территорию Крыма, - отметил глава республики.

Также Аксенов рассказал, что топливо в Татарстане на 15 процентов дешевле, чем в Крыму.

ИСТОЧНИК KP.RU