2019-10-19T11:31:43+03:00
Общество

Крым хочет закупать топливо у Татарстана

Местные власти надеются, что это поможет снизить цены на бензин в регионе
Александра ЯСЕЛЬСКАЯ
Поделиться:
В ближайшее время должны внести предложения о развитии этого рынкаВ ближайшее время должны внести предложения о развитии этого рынкаФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Крым планирует закупать нефтепродукты у Татарстана. По мнению главы Крыма Сергея Аксенова, это приведет к снижению цен на топливо на полуострове в 2020 году.

Как пишет ТАСС, до 1 ноября власти должны внести предложения в правительство о развитии этого рынка.

Сергей Аксенов уверен, что будет положительная динамика на протяжении всего следующего года.

- Наши коллеги ездили в Республику Татарстан, договорились, что будем формировать процесс, при котором у нас будет стратегическое партнерство с ними в части поставки нефтепродуктов на территорию Крыма, - отметил глава республики.

Также Аксенов рассказал, что топливо в Татарстане на 15 процентов дешевле, чем в Крыму.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Симферополе закончилась очистка реки Малый Салгир
Экс-руководитель меджлиса* высказался против проведения референдума в Крыму
В Минкуроров Крыма рассказали, как получить поездку на ноябрьские праздники
Из-за тумана в аэропорту «Симферополь» задерживаются 7 рейсов
Туман и переменная облачность: Прогноз погоды в Крыму на 19 октября
Осенние каникулы для крымских школьников станут длиннее
На белогорской развязке трассы "Таврида" вновь приостановят движение
Депутат Госдумы РФ рассказал, как будет решаться вопрос дорогого топлива в Крыму
В Крыму школьники посоревнуются на всероссийском фестивале ГТО
Персональный закон появится у севастопольских зеленых насаждений
В правительстве Крыма думают над созданием комитета по делам молодежи
Годовалая девочка, съевшая кашу с кислотой, выписана из больницы Севастополя
Директору департамента архитектуры Севастополя предъявлено обвинение
Подрядчик завершает гидропосев травы на набережной Салгира в Симферополе
Женщина отказалась платить алименты дочери, которая пострадала при взрыве в Керчи
Все задержавшиеся из- за тумана рейсы отбыли из симферопольского аэропорта
В Крыму восстановилась скорость мобильного Интернета