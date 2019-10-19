Крым хочет закупать топливо у Татарстана
Крым планирует закупать нефтепродукты у Татарстана. По мнению главы Крыма Сергея Аксенова, это приведет к снижению цен на топливо на полуострове в 2020 году.
Как пишет ТАСС, до 1 ноября власти должны внести предложения в правительство о развитии этого рынка.
Сергей Аксенов уверен, что будет положительная динамика на протяжении всего следующего года.
- Наши коллеги ездили в Республику Татарстан, договорились, что будем формировать процесс, при котором у нас будет стратегическое партнерство с ними в части поставки нефтепродуктов на территорию Крыма, - отметил глава республики.
Также Аксенов рассказал, что топливо в Татарстане на 15 процентов дешевле, чем в Крыму.
ИСТОЧНИК KP.RU