В Минкуроров Крыма рассказали, как получить поездку на ноябрьские праздники

СЕГОДНЯ 11:10 2019-10-19T11:10:43+03:00

Такая возможность есть у каждого жителя России Фото: "КП" Архив

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В министерстве курортов и туризма Крыма рассказали, как можно бесплатно получить поездку на полуостров.

Такая возможность есть у каждого жителя России. А победителя творческого конкурса пригласят на ноябрьские праздники на фестиваль #Ноябрьфест.

- Для этого нужно разметить в своей соцсести фотографию на отдыхе в России или другой стране мира, добавить хештег #ноябрьвкрыму, дать небольшое описание: почему я выбираю Крым и почему именно я должен поехать туда в ноябре, - рассказали в пресс-службе Минкурортов.

А по хэштегу жюри конкурса выберет автора самого оригинального поста в социальных сетях.

Имя победителя озвучат 24 октября.

ИСТОЧНИК KP.RU