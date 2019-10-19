В Минкуроров Крыма рассказали, как получить поездку на ноябрьские праздники
В министерстве курортов и туризма Крыма рассказали, как можно бесплатно получить поездку на полуостров.
Такая возможность есть у каждого жителя России. А победителя творческого конкурса пригласят на ноябрьские праздники на фестиваль #Ноябрьфест.
- Для этого нужно разметить в своей соцсести фотографию на отдыхе в России или другой стране мира, добавить хештег #ноябрьвкрыму, дать небольшое описание: почему я выбираю Крым и почему именно я должен поехать туда в ноябре, - рассказали в пресс-службе Минкурортов.
А по хэштегу жюри конкурса выберет автора самого оригинального поста в социальных сетях.
Имя победителя озвучат 24 октября.
ИСТОЧНИК KP.RU