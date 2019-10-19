2019-10-19T11:10:43+03:00
Туризм

В Минкуроров Крыма рассказали, как получить поездку на ноябрьские праздники

Победителя фотоконкурса пригласят на фестиваль #Ноябрьфест
Александра ЯСЕЛЬСКАЯ
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Такая возможность есть у каждого жителя РоссииТакая возможность есть у каждого жителя РоссииФото: "КП" Архив
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В министерстве курортов и туризма Крыма рассказали, как можно бесплатно получить поездку на полуостров.

Такая возможность есть у каждого жителя России. А победителя творческого конкурса пригласят на ноябрьские праздники на фестиваль #Ноябрьфест.

- Для этого нужно разметить в своей соцсести фотографию на отдыхе в России или другой стране мира, добавить хештег #ноябрьвкрыму, дать небольшое описание: почему я выбираю Крым и почему именно я должен поехать туда в ноябре, - рассказали в пресс-службе Минкурортов.

А по хэштегу жюри конкурса выберет автора самого оригинального поста в социальных сетях.

Имя победителя озвучат 24 октября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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