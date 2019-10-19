Экс-руководитель меджлиса* высказался против проведения референдума в Крыму

СЕГОДНЯ 11:29 2019-10-19T11:29:30+03:00

Он отметил, что это «абсурд»

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Мустафа Джемилев, который является бывшим руководителем меджлиса*, против повторного проведения референдума на территории Крыма. Он в интервью одному из украинских СМИ отметил, что это – «абсурд».

По его мнению, ни о каких выборах не может идти речи, «пока Украина не будет полностью контролировать полуостров».

Также Джемилев отметил, что проведение референдума противоречит и международному праву.

Кроме этого, он заявил о том, что сейчас в Крыму большое количество «переселенцев из России, которым после освобождения Крыма никто гражданство Украины не даст».

* Меджлис крымскотатарского народа – запрещенная в РФ организация.

ИСТОЧНИК KP.RU