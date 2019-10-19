В Симферополе закончилась очистка реки Малый Салгир

СЕГОДНЯ 12:37 2019-10-19T12:37:02+03:00

Подрядчик два месяц работал на объекте

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Подрядчик завершил очистку реки Малый Салгир в Симферополе. Работы проводились два месяца на участке в шесть километров.

Рабочие вывезли 25 тысяч тонн грунта, ила и различного мусора. Для расчистки реки понадобилось 18 единиц техники.

- Шли работы с трех точек на встречу друг другу. Из-за того, что в районе улицы Луговой река была практически засыпана грунтом и мусором, пришлось задействовать максимальное количество техники, - отметил начальник третьего участка Андрей Мясоедов.

Теперь остались работы по установке ограждения, укладке тротуарной плитки и гидропосеву сезонной травы.

ИСТОЧНИК KP.RU