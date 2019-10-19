Пенсионер на легковушке в Симферополе сбил 14-летнюю девочку

СЕГОДНЯ 14:30 2019-10-19T14:41:19+03:00

Она переходила дорогу по пешеходному переходу

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Утром в пятницу в Симферополе на улице 60-лет Октября водитель автомобиля «Лада» наехал на 14-летнюю девочку.

Как сообщили в МВД по РК, 84-летний мужчина ехал в направлении улицы Кара Дениз совершил наезд на пострадавшую, которая переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу справа налево по ходу движения.

В результате аварии с предварительным диагнозом «гематома лобной области, ушиб левого бедра» школьницу доставили в больницу.

На место аварии выезжали наряды ГИБДД.

- По факту ДТП проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение, - подчеркнули в пресс-службе МВД.

ИСТОЧНИК KP.RU