Пенсионер на легковушке в Симферополе сбил 14-летнюю девочку
Утром в пятницу в Симферополе на улице 60-лет Октября водитель автомобиля «Лада» наехал на 14-летнюю девочку.
Как сообщили в МВД по РК, 84-летний мужчина ехал в направлении улицы Кара Дениз совершил наезд на пострадавшую, которая переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу справа налево по ходу движения.
В результате аварии с предварительным диагнозом «гематома лобной области, ушиб левого бедра» школьницу доставили в больницу.
На место аварии выезжали наряды ГИБДД.
- По факту ДТП проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение, - подчеркнули в пресс-службе МВД.
ИСТОЧНИК KP.RU