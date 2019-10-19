В Симферополе завершалась осенняя сельхозярмарка

СЕГОДНЯ 16:16 2019-10-19T16:18:01+03:00

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В 15.00 в субботу в Симферополе завершилась осенняя сельскохозяйственная ярмарка. В этот раз она располагалась на четырех площадках: улице Ракетной, Севастопольской, Киевской и на пересечении Кечкеметской и Бела Куна.

Всего на мероприятии свою продукцию представили больше 250 производителей по ценам ниже рыночных. В ассортименте – продукция крымских аграриев из 14 районов республики.

Кроме этого, еще 4 ярмарки прошли на улицах Героев Сталинграда, Залесская, Балаклавская и на ГРЭСе. Они действуют на постоянной основе и открываются по выходным.

На ней представлена продукция также крымских производителей.

ИСТОЧНИК KP.RU