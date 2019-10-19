Путину представят план по полной газификации Крыма

СЕГОДНЯ 17:17 2019-10-19T17:17:24+03:00

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Правительство Крыма представит президенту России Владимиру Путину план по газификации полуострова.

- Одна из важнейших задач, которая стоит перед правительством Республики Крым, – газификация полуострова на 100%. На сегодняшний день этот уровень составляет 75%, - отметил глава республики Сергей Аксенов.

Он рассказал, что предложения подготовлены совместно с Минэнерго России.

Также Аксенов отметил, что отдельно нужно рассматривать тему развития и модернизации электросетевого хозяйства. Сети полуострова находятся в «удручающем» состоянии, из-за чего часто нельзя обеспечить техприсоединения.

- Крым совместно с Минтопэнерго РФ согласовало соответствующие планы и сейчас правительством рассматривается программа общей стоимостью 19 миллиардов рублей, - резюмировал Аксенов.

ИСТОЧНИК KP.RU