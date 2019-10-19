С 19 по 22 октября по Крыму объявлена чрезвычайная пожарная опасность
В центральных и восточных районах Крыма до 22 октября сохранится высокая пожарная опасность. В республиканском МЧС попросили соблюдать необходимые меры предосторожности.
ВАЖНО
В связи с высокой пожарной опасностью запрещается:
- разводить костры, использовать мангалы, другие приспособления с открытым огнем рядом с деревьями и сухой травой;
- курить, бросать горящие спички, окурки;
- использовать пиротехнические изделия;
- оставлять на освещенной солнцем лесной поляне бутылки, осколки стекла, другой мусор;
- запрещается выжигать траву под деревьями, на полянах, стерню на полях.
«101» - единый телефон пожарных и спасателей.
ИСТОЧНИК KP.RU