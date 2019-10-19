2019-10-19T18:37:43+03:00
Общество

С 19 по 22 октября по Крыму объявлена чрезвычайная пожарная опасность

Соблюдайте меры безопасности
Александра ЯСЕЛЬСКАЯ
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Жителей просят не пренебрегать элементарными правилами безопасности. Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РКЖителей просят не пренебрегать элементарными правилами безопасности. Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РК
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В центральных и восточных районах Крыма до 22 октября сохранится высокая пожарная опасность. В республиканском МЧС попросили соблюдать необходимые меры предосторожности.

ВАЖНО

В связи с высокой пожарной опасностью запрещается:

- разводить костры, использовать мангалы, другие приспособления с открытым огнем рядом с деревьями и сухой травой;

- курить, бросать горящие спички, окурки;

- использовать пиротехнические изделия;

- оставлять на освещенной солнцем лесной поляне бутылки, осколки стекла, другой мусор;

- запрещается выжигать траву под деревьями, на полянах, стерню на полях.

«101» - единый телефон пожарных и спасателей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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