2019-10-20T08:14:00+03:00
Общество

Погода в Крыму на 20 октября: До +22 градусов и облачно

Температура воды в Черном море до +19 градусов
Надежда ДАЦЮК
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Бабье лето в Крыму продолжаетсяБабье лето в Крыму продолжаетсяФото: Эдуард КАРИПОВ
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В Крыму 20 октября до +22 градусов. Небо днем будет скрыто за тучами, но осадков не ожидается. Будет дуть северо-восточный ветер до 12 метров в секунду.

В Симферополе сегодня до +21 градуса. Будет облачно, но без осадков. Подует северо-восточный ветер до 12 метров в секунду.

В Севастополе 20 октября до +18 градусов. Будет дуть ветер переменных направлений до 8 метров в секунду.

На ЮБК воздух прогреется до 21 градуса. Осадков не ожидается, ветер будет дуть северо-восточный до 12 метров в секунду.

В Керчи в воскресенье также без осадков. Будет тепло, до +22 градусов. Подует северо-восточный ветер до 10 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU

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