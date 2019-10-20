Погода в Крыму на 20 октября: До +22 градусов и облачно

СЕГОДНЯ 08:14 2019-10-20T08:14:00+03:00

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В Крыму 20 октября до +22 градусов. Небо днем будет скрыто за тучами, но осадков не ожидается. Будет дуть северо-восточный ветер до 12 метров в секунду.

В Симферополе сегодня до +21 градуса. Будет облачно, но без осадков. Подует северо-восточный ветер до 12 метров в секунду.

В Севастополе 20 октября до +18 градусов. Будет дуть ветер переменных направлений до 8 метров в секунду.

На ЮБК воздух прогреется до 21 градуса. Осадков не ожидается, ветер будет дуть северо-восточный до 12 метров в секунду.

В Керчи в воскресенье также без осадков. Будет тепло, до +22 градусов. Подует северо-восточный ветер до 10 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU