Смертельное ДТП на трассе "Таврида": один человек погиб и семь пострадали

СЕГОДНЯ 10:04 2019-10-20T10:05:45+03:00

Водитель ВАЗ 2108 не справился с управлением

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После 3 часов ночи 20 октября в районе села Луговое на трассе "Таврида" столкнулись два легковых автомобиля.

На место происшествия выехали 16 сотрудников МЧС, наряд ОГИБДД МВД РФ по Ленинскому району, а также 4 единицы техники.

Фото: пресс-служба МЧС по Крыму

- По прибытию на место ДТП установлено, что водитель ВАЗ 2108, 25-летний житель Ленинского района, не справился с управлением и допустил лобовое столкновение с легковым автомобилем Мерседес Вито под управлением 38-летнего жителя Бахчисарайского района, - сообщили в пресс-службе МЧС по Крыму.

Пассажиров пришлось деблокировать из авто. Фото: пресс-служба МЧС по Крыму

В результате водитель ВАЗ 2108 погиб, а водитель Мерседес Вито и шесть пассажиров получили переломы и ушибы. Их доставили в Ленинскую центральную горбольницу и хирургическое отделение Феодосийской больницы.

ИСТОЧНИК KP.RU