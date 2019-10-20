Смертельное ДТП на трассе "Таврида": один человек погиб и семь пострадали
После 3 часов ночи 20 октября в районе села Луговое на трассе "Таврида" столкнулись два легковых автомобиля.
На место происшествия выехали 16 сотрудников МЧС, наряд ОГИБДД МВД РФ по Ленинскому району, а также 4 единицы техники.
Фото: пресс-служба МЧС по Крыму
- По прибытию на место ДТП установлено, что водитель ВАЗ 2108, 25-летний житель Ленинского района, не справился с управлением и допустил лобовое столкновение с легковым автомобилем Мерседес Вито под управлением 38-летнего жителя Бахчисарайского района, - сообщили в пресс-службе МЧС по Крыму.
Пассажиров пришлось деблокировать из авто. Фото: пресс-служба МЧС по Крыму
В результате водитель ВАЗ 2108 погиб, а водитель Мерседес Вито и шесть пассажиров получили переломы и ушибы. Их доставили в Ленинскую центральную горбольницу и хирургическое отделение Феодосийской больницы.
ИСТОЧНИК KP.RU