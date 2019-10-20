У берегов Крыма зафиксировали американский стратегический бомбардировщик
Boeing B-52H Stratofortress имитировал "бомбардировку" и через полчаса улетел
wikimedia.org
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У берегов Крыма зафиксировали появление американского стратегического бомбардировщика Boeing B-52H Stratofortress. Такая информация пояилась в соцсетях мониторингового ресурса PlaneRadar.
С британской базы "Фэйфорд" взлетело два бомбардировщика. А через четыре часа один из них уже был над Черным морем близ Крыма, где отрабатывал "бомбардировку". Операция закончилась через полчаса.
Кроме того, у берегов Крыма в то же время проводили разведку еще два американских аппарата. Это Boeing P8A Poseidon и беспилотник GlobalHawk.
ИСТОЧНИК KP.RU