У берегов Крыма зафиксировали американский стратегический бомбардировщик

СЕГОДНЯ 11:05 2019-10-20T11:05:50+03:00

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У берегов Крыма зафиксировали появление американского стратегического бомбардировщика Boeing B-52H Stratofortress. Такая информация пояилась в соцсетях мониторингового ресурса PlaneRadar.

С британской базы "Фэйфорд" взлетело два бомбардировщика. А через четыре часа один из них уже был над Черным морем близ Крыма, где отрабатывал "бомбардировку". Операция закончилась через полчаса.

Кроме того, у берегов Крыма в то же время проводили разведку еще два американских аппарата. Это Boeing P8A Poseidon и беспилотник GlobalHawk.

ИСТОЧНИК KP.RU