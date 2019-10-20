Минприроды: Евпаторийскому дендропарку нанесен ущерб в 4 миллиона рублей
Евпаторийскому дендрологическому парку нанесен ущерб в размере 4 миллионов рублей. Такую сумму требует взыскать министерство экологии и природных ресурсов Крыма.
Исковое заявление принято на рассмотрение Арбитражным судом РК.
Исполняющий обязанности руководителя Минприроды Геннадий Нараев сообщил, что Земельный участок Евпаторийского дендропарка был передан в аренду субъекту хозяйствования в 2001 году по решению органов местного самоуправления.
Однако арендатор не исполнял конкурсные условия и условия договора. Это приводило к нарушению сохранности растений.
- В адрес Арбитражного суда Республики Крым направлено исковое заявление о принудительном взыскании ущерба в размере 3,9 млн рублей, причиненного дендропарку, – написал Нараев.
По его словам, ранее уже было принято решение Арбитражного суда, на основании которого нарушитель должен освободить территорию и убрать аттракционы.
ИСТОЧНИК KP.RU