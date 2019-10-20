Минприроды: Евпаторийскому дендропарку нанесен ущерб в 4 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 14:19 2019-10-20T14:21:04+03:00

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Евпаторийскому дендрологическому парку нанесен ущерб в размере 4 миллионов рублей. Такую сумму требует взыскать министерство экологии и природных ресурсов Крыма.

Исковое заявление принято на рассмотрение Арбитражным судом РК.

Исполняющий обязанности руководителя Минприроды Геннадий Нараев сообщил, что Земельный участок Евпаторийского дендропарка был передан в аренду субъекту хозяйствования в 2001 году по решению органов местного самоуправления.

Однако арендатор не исполнял конкурсные условия и условия договора. Это приводило к нарушению сохранности растений.

- В адрес Арбитражного суда Республики Крым направлено исковое заявление о принудительном взыскании ущерба в размере 3,9 млн рублей, причиненного дендропарку, – написал Нараев.

По его словам, ранее уже было принято решение Арбитражного суда, на основании которого нарушитель должен освободить территорию и убрать аттракционы.

ИСТОЧНИК KP.RU