В Евпатории автоугонщик сбил сотрудника полиции

СЕГОДНЯ 14:33 2019-10-20T14:36:52+03:00

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В Сакском районе Крыма пострадал полицейский, который задерживал автоугонщика.

19 октября в 9 вечера полицейские получили сообщение о том, что угнан автомобиль Audi-80. Владелец машины оставил ключи в замке зажигания, сообщили в пресс-службе МВД по Крыму.

Правоохранители нашли автомобиль спустя 40 минут. Угонщик не хотел останавливаться, несмотря на требования об остановке.

Старший полицейский подошел к машине и предложил водителю выйти из салона, однако нарушитель отказался. Тогда сотрудник патрульно-постовой службы попытался открыть дверь водителя и вынуть ключ из замка зажигания. Сделать это не получилось, поскольку угонщик резко начал ехать, несмотря на сотрудника полиции, который все еще держался за дверь авто.

Водитель протащил сотрудника полиции 10-12 метров, а после этого врезался в опору линии электропередач.

- Прапорщика полиции по инерции от удара отбросило на асфальт. В результате полицейский получил телесные повреждения, - сообщили в пресс-службе.

Автоугонщика задержал второй сотрудник наряда ППС. По данным следователей, он находился в состоянии алкогольного опьянения. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU