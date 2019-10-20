Недельная хроника: Пять крымчан погибло в ДТП и на пожарах
Сотрудников МЧС пять раз привлекали к ликвидации ДТП
Фото: Пресс -служба МЧС Республики Крым
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В Крыму за неделю погибло пять человек. Жизни 41 человека удалосбь спасти, сообщили в пресс-службе МЧС по РК.
В ведомстве сообщили, что за неделю спасателей 18 раз привлекали к ликвидации последствий ДТП. Спасено было 37 жизней, из них двое детей. Из-за аварий погибло два человека.
Кроме того, за минувшую неделю в Крыму зафиксировали 101 пожар. Горел мусор и сухая растительность. Не удалось спасти троих человек.
ИСТОЧНИК KP.RU