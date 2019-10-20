2019-10-20T15:49:06+03:00
Происшествия

Недельная хроника: Пять крымчан погибло в ДТП и на пожарах

Сотрудников МЧС пять раз привлекали к ликвидации ДТП
Надежда ДАЦЮК
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Фото: Пресс -служба МЧС Республики КрымФото: Пресс -служба МЧС Республики Крым
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В Крыму за неделю погибло пять человек. Жизни 41 человека удалосбь спасти, сообщили в пресс-службе МЧС по РК.

В ведомстве сообщили, что за неделю спасателей 18 раз привлекали к ликвидации последствий ДТП. Спасено было 37 жизней, из них двое детей. Из-за аварий погибло два человека.

Кроме того, за минувшую неделю в Крыму зафиксировали 101 пожар. Горел мусор и сухая растительность. Не удалось спасти троих человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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