2019-10-20T16:01:40+03:00
Общество

Ночное ДТП в Красноперекопском районе: сгорела иномарка и пассажир

Водитель получил права чуть больше года назад
Надежда ДАЦЮК
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Фото: "Клуб вежливых водителей "Автопартнер"Фото: "Клуб вежливых водителей "Автопартнер"
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В ночь на воскресенье, 20 октября, в районе села Воинка Красноперекопского района Крыма произошло ДТП - один человек пострадал, а второй сгорел заживо. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Крыму.

По предварительным данным, 19-летний водитель BMW получил водительские права чуть больше года назад. Он выехал на полосу встречного движения, а далее за пределы проезжей части. После этого наехал на ограждение, и машина загорелась.

Водитель авто получил сильные ожоги, он находится в реанимации, а пассажир, который находился на переднем сидении, сгорел в машине.

По данным полиции, водитель получил сильные ожоги, сейчас он в реанимации.

- Личность погибшего устанавливается, - отметили в МВД.

Также в ведомстве сообщили, что 19-летний водитель с начала 2019 года пять раз привлекался к административной ответственности. Он ездил без документов или на неисправной машине.

ИСТОЧНИК KP.RU

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