Ночное ДТП в Красноперекопском районе: сгорела иномарка и пассажир
В ночь на воскресенье, 20 октября, в районе села Воинка Красноперекопского района Крыма произошло ДТП - один человек пострадал, а второй сгорел заживо. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Крыму.
По предварительным данным, 19-летний водитель BMW получил водительские права чуть больше года назад. Он выехал на полосу встречного движения, а далее за пределы проезжей части. После этого наехал на ограждение, и машина загорелась.
Водитель авто получил сильные ожоги, он находится в реанимации, а пассажир, который находился на переднем сидении, сгорел в машине.
По данным полиции, водитель получил сильные ожоги, сейчас он в реанимации.
- Личность погибшего устанавливается, - отметили в МВД.
Также в ведомстве сообщили, что 19-летний водитель с начала 2019 года пять раз привлекался к административной ответственности. Он ездил без документов или на неисправной машине.
ИСТОЧНИК KP.RU