В Крым прибыл князь Георгий Романов

СЕГОДНЯ 16:23 2019-10-20T16:23:55+03:00

Он примет участие в культурных мероприятиях

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В Крым прибыл князь Георгий Михайлович Романов. Об этом сообщил советник канцелярии главы дома Романовых в Крыму Владислав Пилькевич, сообщает РИА Новости Крым.

Первый день пребывания на крымской земле начался с литургии в Крестовоздвиженской дворцовой церкви в Ливадии, возведенной при прапрапрадеде князя императоре Александре ll, - сказал Пилькевич.

Советник канцелярии главы дома Романовых в Крыму сообщил, что визит Георгия Михайловича - это напоминание международному сообществу об исторической и юридической принадлежности РК России.

Князь примет участие в культурных мероприятиях, которые будут проходить в Крыму.

Романов родился в Мадриде в 1981 году, а Россию впервые посетил в 1992 году.

ИСТОЧНИК KP.RU