В Крым прибыл князь Георгий Романов
В Крым прибыл князь Георгий Михайлович Романов. Об этом сообщил советник канцелярии главы дома Романовых в Крыму Владислав Пилькевич, сообщает РИА Новости Крым.
Первый день пребывания на крымской земле начался с литургии в Крестовоздвиженской дворцовой церкви в Ливадии, возведенной при прапрапрадеде князя императоре Александре ll, - сказал Пилькевич.
Советник канцелярии главы дома Романовых в Крыму сообщил, что визит Георгия Михайловича - это напоминание международному сообществу об исторической и юридической принадлежности РК России.
Князь примет участие в культурных мероприятиях, которые будут проходить в Крыму.
Романов родился в Мадриде в 1981 году, а Россию впервые посетил в 1992 году.
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