2019-10-21T09:42:35+03:00
Общество

В «Крымэнерго» с октября изменили правила приема передачи показаний

Теперь данные нужно предоставлять включительно до 25 числа
Александра ЯСЕЛЬСКАЯ
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Показания можно передать с помощью личного кабинета или по номеру телефонаПоказания можно передать с помощью личного кабинета или по номеру телефонаФото: Иван ВИСЛОВ
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С октября меняется порядок приема показаний счетчиков электроэнергии. Теперь потребители «Крымэнерго» должны передавать данные до 25 числа включительно.

А те, которые предоставят операторам уже после, предприятие может «не принимать во внимание при расчете стоимости за текущий расчетный период».

Если вы передали показаний после этой даты, то они будут учтены только в следующем месяце.

КАК ПЕРЕДАВАТЬ ПОКАЗАНИЯ

ИСТОЧНИК KP.RU

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