В «Крымэнерго» с октября изменили правила приема передачи показаний
Теперь данные нужно предоставлять включительно до 25 числа
Показания можно передать с помощью личного кабинета или по номеру телефонаФото: Иван ВИСЛОВ
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С октября меняется порядок приема показаний счетчиков электроэнергии. Теперь потребители «Крымэнерго» должны передавать данные до 25 числа включительно.
А те, которые предоставят операторам уже после, предприятие может «не принимать во внимание при расчете стоимости за текущий расчетный период».
Если вы передали показаний после этой даты, то они будут учтены только в следующем месяце.
КАК ПЕРЕДАВАТЬ ПОКАЗАНИЯ
ИСТОЧНИК KP.RU