На подходах к Крымскому мосту сотрудники ФСБ задержали мужчину с 10-ти килограммами каннабиса
Сотрудники ФСБ получили информацию, что 43-летний крымчанин хочет на своей машине вывезти на материковую часть России крупную партию наркотиков.
Подозреваемого задержали на подходах к Крымскому мосту. В ходе осмотра машины в тайнике, который мужчина оборудовал под днищем автомобиля, 12 полиэтиленовых пакетов с каннабисом общей массой 10 килограммов.
- Водитель автомобиля признался, что указанное наркотическое средство предназначалось для реализации на материковой части России, - рассказали в пресс-службе УФСБ России по Крыму и Севастополю.
Задержание подозреваемого на Крымском мосту.Видео: пресс-служба УФСБ России по Крыму и Севастополю
Мужчину задержали, против него возбудили уголовное дело. Сейчас он находится под стражей.
ИСТОЧНИК KP.RU