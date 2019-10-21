2019-10-21T10:55:22+03:00
Происшествия

На подходах к Крымскому мосту сотрудники ФСБ задержали мужчину с 10-ти килограммами каннабиса

Он собирался торговать ими на материковой части России
Александра ЯСЕЛЬСКАЯ
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Подозреваемый находится под стражей. Фото: скрин из видеоПодозреваемый находится под стражей. Фото: скрин из видео
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Сотрудники ФСБ получили информацию, что 43-летний крымчанин хочет на своей машине вывезти на материковую часть России крупную партию наркотиков.

Подозреваемого задержали на подходах к Крымскому мосту. В ходе осмотра машины в тайнике, который мужчина оборудовал под днищем автомобиля, 12 полиэтиленовых пакетов с каннабисом общей массой 10 килограммов.

- Водитель автомобиля признался, что указанное наркотическое средство предназначалось для реализации на материковой части России, - рассказали в пресс-службе УФСБ России по Крыму и Севастополю.

Задержание подозреваемого на Крымском мосту.Видео: пресс-служба УФСБ России по Крыму и Севастополю

Мужчину задержали, против него возбудили уголовное дело. Сейчас он находится под стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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