На подходах к Крымскому мосту сотрудники ФСБ задержали мужчину с 10-ти килограммами каннабиса

СЕГОДНЯ 10:04 2019-10-21T10:55:22+03:00

Подозреваемый находится под стражей. Фото: скрин из видео

Он собирался торговать ими на материковой части России

Изменить размер текста: A A

Сотрудники ФСБ получили информацию, что 43-летний крымчанин хочет на своей машине вывезти на материковую часть России крупную партию наркотиков.

Подозреваемого задержали на подходах к Крымскому мосту. В ходе осмотра машины в тайнике, который мужчина оборудовал под днищем автомобиля, 12 полиэтиленовых пакетов с каннабисом общей массой 10 килограммов.

- Водитель автомобиля признался, что указанное наркотическое средство предназначалось для реализации на материковой части России, - рассказали в пресс-службе УФСБ России по Крыму и Севастополю.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.crimea.kp.ru/video/embed/739086" frameborder="0"></iframe> Задержание подозреваемого на Крымском мосту.Видео: пресс-служба УФСБ России по Крыму и Севастополю

Мужчину задержали, против него возбудили уголовное дело. Сейчас он находится под стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU