Наталья Маленко подала документы на конкурс главы администрации Симферополя
Экс-глава Симферополя Наталья Маленко подала документы для участия в конкурсе на замещение должности главы администрации крымской столицы. Об этом она написала в социальной сети Facebook.
- За период с 30 сентября, момента сложения полномочий, получила множество сообщений в социальной сети, телефонных звонков и смс со словами поддержки от горожан. Глубоко признательна за вашу активность и неравнодушие, - написала Маленко.
Она подчеркнула, что для нее это, прежде всего, большая ответственность.
Напомним, конкурс на замещение этой должности пройдет в крымской столице в эту пятницу, 25 октября.
ИСТОЧНИК KP.RU