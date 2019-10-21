Наталья Маленко подала документы на конкурс главы администрации Симферополя

СЕГОДНЯ 10:49 2019-10-21T10:54:15+03:00

Он пройдет в пятницу, 25 октября

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Экс-глава Симферополя Наталья Маленко подала документы для участия в конкурсе на замещение должности главы администрации крымской столицы. Об этом она написала в социальной сети Facebook.

- За период с 30 сентября, момента сложения полномочий, получила множество сообщений в социальной сети, телефонных звонков и смс со словами поддержки от горожан. Глубоко признательна за вашу активность и неравнодушие, - написала Маленко.

Она подчеркнула, что для нее это, прежде всего, большая ответственность.

Напомним, конкурс на замещение этой должности пройдет в крымской столице в эту пятницу, 25 октября.

ИСТОЧНИК KP.RU