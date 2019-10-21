2019-10-21T12:05:21+03:00
Общество

Реестр долгостроев создадут в Ялте

После будут определять их дальнейшую судьбу
Александра ЯСЕЛЬСКАЯ
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Большое количество таких зданий скопилось на побережье. Фото: пресс-служба администрации ЯлтыБольшое количество таких зданий скопилось на побережье. Фото: пресс-служба администрации Ялты
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В Ялте хотят создать реестр долгостроев. После того, как список будет оглашен, будут думать над их дальнейшей судьбой. Об этом сообщил первый замглавы администрации города Иван Имгрунт.

Он отметил, что большое количество таких зданий скопилось на побережье, особенно в центральной части Ялты.

Кроме того, Имгрунт отметил, что есть также недострои, судьба которых практически решена – они должны быть снесены.

- Среди таких объектов – здание на выезде из города, где поворот на улицу Дзержинского. Срок аренды земельного участка, на котором он находится истек, и руководством города принято предварительное решение о демонтаже железобетонных конструкций, которые могут представлять опасность, - подчеркнул замглавы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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