В Бахчисарайском районе нормы ГТО сдали 400 человек

СЕГОДНЯ 13:08 2019-10-21T13:08:41+03:00

Изменить размер текста: A A

На выходных на стадионе «Дружба» сдали нормы ГТО около 400 жителей Бахчисарайского района. Это число стало рекордным по количеству участников в этом районе за весь период сдачи нормативов.

В мероприятии приняли участие сотрудники администраций, детских садов, школ, а также все активные жители.

- На торжественном открытия вручили «золотые» знаки отличия ГТО школьникам, которые раньше успешно выполнили все нормативы комплекса, - рассказали в пресс-службе Минспорта РК.

Участники не только выполнили нормативы, но и соревновались между собой. По итогу победителей и призеров в личном зачете наградят грамотами и медалями.

ИСТОЧНИК KP.RU