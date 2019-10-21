В Бахчисарайском районе нормы ГТО сдали 400 человек
На выходных на стадионе «Дружба» сдали нормы ГТО около 400 жителей Бахчисарайского района. Это число стало рекордным по количеству участников в этом районе за весь период сдачи нормативов.
В мероприятии приняли участие сотрудники администраций, детских садов, школ, а также все активные жители.
- На торжественном открытия вручили «золотые» знаки отличия ГТО школьникам, которые раньше успешно выполнили все нормативы комплекса, - рассказали в пресс-службе Минспорта РК.
Участники не только выполнили нормативы, но и соревновались между собой. По итогу победителей и призеров в личном зачете наградят грамотами и медалями.
ИСТОЧНИК KP.RU