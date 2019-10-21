2019-10-21T13:08:41+03:00
Спорт

В Бахчисарайском районе нормы ГТО сдали 400 человек

Мероприятие прошло на стадионе «Дружба»
Александра ЯСЕЛЬСКАЯ
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Победителей после наградят грамотами и медалями. Фото: пресс-служба Минспорта РКПобедителей после наградят грамотами и медалями. Фото: пресс-служба Минспорта РК
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На выходных на стадионе «Дружба» сдали нормы ГТО около 400 жителей Бахчисарайского района. Это число стало рекордным по количеству участников в этом районе за весь период сдачи нормативов.

В мероприятии приняли участие сотрудники администраций, детских садов, школ, а также все активные жители.

- На торжественном открытия вручили «золотые» знаки отличия ГТО школьникам, которые раньше успешно выполнили все нормативы комплекса, - рассказали в пресс-службе Минспорта РК.

Участники не только выполнили нормативы, но и соревновались между собой. По итогу победителей и призеров в личном зачете наградят грамотами и медалями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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