Под Феодосией столкнулись две легковушки: Пострадали три человека
Вечером в воскресенье, 20 октября, в районе села Виноградное, недалеко от Феодосии, произошла авария. Для помощи пострадавшим немедленно выехали спасатели.
Оказалось, что на дороге столкнулись «Жигули» и «Рено.
- В результате происшествия пострадали три человека из машины «ВАЗ», жители поселка Коктебель. Один из них оказался зажат в деформированном авто. Спасатели при помощи специнструмента извлекли его из транспортного средства и передали сотрудникам скорой для госпитализации, - рассказал министр МЧС РК Сергей Шахов.
Пострадали три человека. Фото: пресс-служба МЧС по РК
Двух других также доставили в больницу с травмами различной тяжести.
Кроме этого, спасатели оградили зону аварии сигнальными конусами и обеспечили пожарную безопасность.
ИСТОЧНИК KP.RU