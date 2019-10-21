Под Феодосией столкнулись две легковушки: Пострадали три человека

СЕГОДНЯ 13:41 2019-10-21T14:15:12+03:00

будьте осторожны на дорогах. Фото: пресс-служба МЧС по РК

Одного из них зажало в автомобиле

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Вечером в воскресенье, 20 октября, в районе села Виноградное, недалеко от Феодосии, произошла авария. Для помощи пострадавшим немедленно выехали спасатели.

Оказалось, что на дороге столкнулись «Жигули» и «Рено.

- В результате происшествия пострадали три человека из машины «ВАЗ», жители поселка Коктебель. Один из них оказался зажат в деформированном авто. Спасатели при помощи специнструмента извлекли его из транспортного средства и передали сотрудникам скорой для госпитализации, - рассказал министр МЧС РК Сергей Шахов.

Пострадали три человека. Фото: пресс-служба МЧС по РК

Двух других также доставили в больницу с травмами различной тяжести.

Кроме этого, спасатели оградили зону аварии сигнальными конусами и обеспечили пожарную безопасность.

ИСТОЧНИК KP.RU