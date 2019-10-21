2019-10-21T14:10:58+03:00
Общество

Жительница Симферополя упала с 40-метровой высоты и осталась жива

Ее отвезли в городскую больницу
Александра ЯСЕЛЬСКАЯ
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На помощь к туристке выехали спасатели. Фото: пресс-служба МЧС РКНа помощь к туристке выехали спасатели. Фото: пресс-служба МЧС РК
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Вечером 20 октября крымским спасателям поступила информация, что девушка по время прогулки на вершине горы Стол-Гора оступилась и упала. Вниз пострадавшая пролетела 40 метров и получила различные травмы.

Для помощи в ее эвакуации выехали сотрудники МЧС.

Спасатели обнаружили пострадавшую в труднодоступном месте.

- С помощью альпинистского снаряжения сотрудники МЧС спустились к пострадавшей. Они оказали 26-летней девушке из Симферополя первую медицинскую помощь и транспортировали ее к служебному автомобилю. После этого туристку доставили в городскую больницу крымской столицы, - дополнил министр МЧС Сергей Шахов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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