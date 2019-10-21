Жительница Симферополя упала с 40-метровой высоты и осталась жива
Вечером 20 октября крымским спасателям поступила информация, что девушка по время прогулки на вершине горы Стол-Гора оступилась и упала. Вниз пострадавшая пролетела 40 метров и получила различные травмы.
Для помощи в ее эвакуации выехали сотрудники МЧС.
Спасатели обнаружили пострадавшую в труднодоступном месте.
- С помощью альпинистского снаряжения сотрудники МЧС спустились к пострадавшей. Они оказали 26-летней девушке из Симферополя первую медицинскую помощь и транспортировали ее к служебному автомобилю. После этого туристку доставили в городскую больницу крымской столицы, - дополнил министр МЧС Сергей Шахов.
ИСТОЧНИК KP.RU