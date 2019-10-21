Бри и Дорблю: В Ялте сожгли 22 килограмма санкционных сыров
Сотрудники Россельхознадзора и крымской таможни провели проверку на оптово-розничных складах Ялты.
Во время проверки зафиксировали факт хранения и продажи продукции, которая запрещена к ввозу в Россию. Инспекторы нашли сыры производства Евросоюза общим весом 22,2 килограмма. Среди них были сорта Дорблю, Камамбер и Бри.
- Собственники не предоставили информации об оформлении сертификатов и других документов, которые подтверждают происхождение, качество и безопасность продукции. А на сырах не было маркировки на русском языке, - сообщили в пресс-службе Южного межрегионального управления Россельхознадзора.
Указанную продукцию изъяли из оборота и сожгли в печи «Хурикан-150».
ИСТОЧНИК KP.RU