В Севастополе начался отопительный сезон

СЕГОДНЯ 15:21 2019-10-21T15:22:28+03:00

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В Севастополе дан старт отопительном сезону. В этом году батареи в домах горожан и в социальных объектах потеплеют раньше положенного срока.

Такое решение правительство города приняло на прошлой неделе.

- Нужно проконтролировать, чтобы специалисты вовремя давали тепло во все объекты и учреждения. Особенно социальной сферы. Также с коллегами из МЧС необходимо провести информационную компанию, многие горожане пользуются электрообогревателями, - отметил врио губернатора города Михаил Развожаев.

Заполнение отопительной системы началось в субботу. В пресс-службе правительства отметили, что в работе уже находится весь Гагаринский район и большая часть Северной стороны, запущена центральная часть города.

ВАЖНО

Телефон аварийной службы «Севтеплоэнерго»: 54-54-19, 54-54-73 и 41-79-79.

ИСТОЧНИК KP.RU