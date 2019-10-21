Экс-сотрудников ГИБДД Севастополя приговорили к тюремному заключению за получение взяток

СЕГОДНЯ 16:30 2019-10-21T16:33:44+03:00

Всего на их совести 12 эпизодов

Изменить размер текста: A A

Суд приговорил бывших сотрудников ГИБДД Севастополя к тюремному заключению за получение взяток. Об этом сообщила старший помощник руководителя ГСУ СКР по Крыму и Севастополю.

Следователи установили, что днем 20 марта 2019 года на Балаклавском шоссе два инспектора получили от водителя деньги за то, чтобы не привлекать его к ответственности за нарушение правил дорожного движения.

После этого подозреваемых задержали полицейские.

В ходе следствия удалось установить аналогичные эпизоды бывших сотрудников ГИБДД – всего их насчитывается 12. Среди них как получение мелких взяток, так и так и группой лиц по предварительному сговору

Суд приговорил фигурантов уголовного дела к 5-ти и 4 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Также они пять лет не смогут занимать должности, которые связаны с осуществлением функций представителя власти.

ИСТОЧНИК KP.RU