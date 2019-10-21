В Детском парке Симферополя посадили «семейные деревья»

СЕГОДНЯ 17:03 2019-10-21T17:03:03+03:00

Желающих было очень много. Фото: пресс-служба администрации крымской столицы

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В Симферополе в Детском парке посадили 22 семейных дерева. Среди них платаны, каштаны, липы и бруссонетия бумажная.

Как рассказал директор городских парков Антон Якулевич, таким образом жители оставляют память о своей семье.

Он отметил, что желающих поучаствовать в акции очень много, но в парке смогли найти места только под 22 дерева.

- Теперь, пока тепло, мы будем продолжать поливать новые растения раз в неделю. На середину ноября у нас запланирована вторая подкормка, - уточнил Якулевич.

Кстати, все «семейные деревья» с фамилиями участников отметят на специальной схеме. Она появится на аллее парка. Также каждый участник акции получил в качестве сувенира необычную кружку.

ИСТОЧНИК KP.RU