В Детском парке Симферополя посадили «семейные деревья»
В Симферополе в Детском парке посадили 22 семейных дерева. Среди них платаны, каштаны, липы и бруссонетия бумажная.
Как рассказал директор городских парков Антон Якулевич, таким образом жители оставляют память о своей семье.
Он отметил, что желающих поучаствовать в акции очень много, но в парке смогли найти места только под 22 дерева.
- Теперь, пока тепло, мы будем продолжать поливать новые растения раз в неделю. На середину ноября у нас запланирована вторая подкормка, - уточнил Якулевич.
Кстати, все «семейные деревья» с фамилиями участников отметят на специальной схеме. Она появится на аллее парка. Также каждый участник акции получил в качестве сувенира необычную кружку.
ИСТОЧНИК KP.RU