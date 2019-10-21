Из Севастополя хотят запустить аэроэкспресс до симферопольского аэропорта

СЕГОДНЯ 17:26 2019-10-21T17:26:47+03:00

Это может быть экономически выгоднее, чем создание второго аэропорта в городе-герое Фото: "КП" Архив

Изменить размер текста: A A

Власти Севастополя рассказали о возможности запуска железнодорожного экспресса до аэропорта «Симферополь». Возможно, это будет более экономически выгодно, чем развивать гражданский сектор аэропорта «Бельбек». Об этом заявил врио губернатора города Михаил Развожаев.

Он отметил, что прежде чем привлекать к этой работе инвестором, нужно просчитать экономический эффект, пишут РИА Новости.

- Может экономически будет выгоднее сделать скоростное сообщение по типу аэроэкспресса с Симферополем. Это условно час пути, комфортабельный поезд, интернет, возможность регистрации на вокзале, - отметил Развожаев.

Он выразил мнение, что это может выгоднее, чем создание его одного полномасштабного аэропорта.

ИСТОЧНИК KP.RU