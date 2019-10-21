2019-10-21T17:48:02+03:00
Общество

Ремонт аварийного моста в Симферополе закончится в середине ноября

Работы идут по графику
Александра ЯСЕЛЬСКАЯ
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На участке ограничили движение транспорта. Фото: пресс-служба администрации крымской столицыНа участке ограничили движение транспорта. Фото: пресс-служба администрации крымской столицы
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В Симферополе продолжается капитальный ремонт аварийного моста через реку Салгир на улице Толстого. Как сообщил замглавы города Павел Кузнецов, работы идут в соответствии с графиком.

Уже завершена замена резиновых опорных частей, а в ближайшее время приступят к гидроизоляции опор в русле.

- Уже наносится выравнивающий слой бетона для укрепления мостового сооружения, а также проводится обработка пролетных частей моста ремонтными смесями от трещин и сколов, - отметил Кузнецов.

Также в рамках капремонта установят новые ограждения.

Напомним, на время строительных работ на улице Толстого ограничили движение транспорта. Его возобновят после окончания ремонта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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