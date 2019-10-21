Анкеты для участия в крымском проекте «Твое правительство» можно подать до 23 октября
В Крыму в ближайшие дни завершается прием анкет для участия в кадровом проекте «Твое правительство». Последний день – 23 октября.
Как пишет «Крымская газета», в нем принять участие могут граждане России, у которых нет:
- иностранного гражданства;
- судимости.
При этом у них должно быть высшее образование не ниже уровня специалитета, магистратуры и стаж работы на управленческих должностях.
Отбор участников включает четыре этапа.
Заполнить анкету участника (анкета заполняется при наличии учетной записи на портале «Госуслуги») в соответствии с инструкцией, записать видеопрезентацию и написать эссе на тему «Проект развития отрасли».
ИСТОЧНИК KP.RU