Анкеты для участия в крымском проекте «Твое правительство» можно подать до 23 октября

СЕГОДНЯ 17:54 2019-10-21T18:02:05+03:00

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В Крыму в ближайшие дни завершается прием анкет для участия в кадровом проекте «Твое правительство». Последний день – 23 октября.

Как пишет «Крымская газета», в нем принять участие могут граждане России, у которых нет:

- иностранного гражданства;

- судимости.

При этом у них должно быть высшее образование не ниже уровня специалитета, магистратуры и стаж работы на управленческих должностях.

Отбор участников включает четыре этапа.

Заполнить анкету участника (анкета заполняется при наличии учетной записи на портале «Госуслуги») в соответствии с инструкцией, записать видеопрезентацию и написать эссе на тему «Проект развития отрасли».

ИСТОЧНИК KP.RU