В Крыму разбойник напал на старушку, пригрозив ей стартовым пистолетом

СЕГОДНЯ 09:00 2019-10-22T09:00:45+03:00

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В Нижнегорской районе местный житель ограбил одинокую пенсионерку, пригрозив ей... стартовым пистолетом.

Мужчина прознал, что старушка живет одна-одинешенька. Взял стартовый пистолет и пробрался к пожилой женщине в дом. Естественно, та испугалась оружия, не сразу сообразив, что оно не огнестрельное. Тем не менее, для верности преступник все же ударил бабулю, причинив ей телесные повреждения.

Похитил у бабуши сережки и мобильный телефон, но в итоге попался полиции.

Нижнегорский районный суд признал его виновным по ч. 3 ст. 162 УК РФ (нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с применением насилия и с применением предмета, используемого в качестве оружия). Мужчина проведет ближайшие 9 лет в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU