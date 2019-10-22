Крым занял второе место в рейтинге лучших термальных источников России

СЕГОДНЯ 09:52 2019-10-22T10:03:10+03:00

Они находятся в Саках и Джанкое

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Туристический сервис Tvil.ru составил рейтинг самых лучших термальных источников России. И почетное второе место занял Крым.

Самым лучшим стали источники на Камчатском полуострове, за них проголосовало 24,32%.

Второе место заняли крымские источники в Саках и Джанкое – 18 процентов. Тут можно пройти курс детокса или подлечится в минеральных термальных источниках с использованием лечебных грязей.

А третье место поделили источники в Тюменской области и на озере Байкал.

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Десять самых лучших термальных источников в России: 1. Камчатка, 24,32% 2. Крым, 17,57% 3-4. Байкал и Тюменская область, 10,81% 5-6. Адыгея и Ставропольский край, 8,11% 7-8. Алтай и Сочи, 6,76% 9. Кабардино-Балкария, 5,41% 10. Бурятия, 1,35%

ИСТОЧНИК KP.RU