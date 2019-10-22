2019-10-22T10:03:10+03:00
Туризм

Крым занял второе место в рейтинге лучших термальных источников России

Они находятся в Саках и Джанкое
Александра ЯСЕЛЬСКАЯ
Поделиться:
Термальные источники РоссииТермальные источники РоссииФото: Татьяна ЧЕРНИКОВА
Изменить размер текста:

Туристический сервис Tvil.ru составил рейтинг самых лучших термальных источников России. И почетное второе место занял Крым.

Самым лучшим стали источники на Камчатском полуострове, за них проголосовало 24,32%.

Второе место заняли крымские источники в Саках и Джанкое – 18 процентов. Тут можно пройти курс детокса или подлечится в минеральных термальных источниках с использованием лечебных грязей.

А третье место поделили источники в Тюменской области и на озере Байкал.

ИНТЕРЕСНО

Десять самых лучших термальных источников в России: 1. Камчатка, 24,32% 2. Крым, 17,57% 3-4. Байкал и Тюменская область, 10,81% 5-6. Адыгея и Ставропольский край, 8,11% 7-8. Алтай и Сочи, 6,76% 9. Кабардино-Балкария, 5,41% 10. Бурятия, 1,35%

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Крымские пограничники нашли винтовку у гражданина России
В Крыму разбойник напал на старушку, пригрозив ей стартовым пистолетом
Погода в Крыму 22 октября: Тепло до +22
Эксперты проверили стоимость капремонта железной дороги вблизи Бахчисарая
В Крыму продадут шесть старых теплоходов
В Крыму хотят восстановить Центр дальней космической связи
В Севастополе стартовал отопительный сезон
Анкеты для участия в крымском проекте «Твое правительство» можно подать до 23 октября
В Симферополе 22 октября частично отключат свет на 4 улицах
Ремонт аварийного моста в Симферополе закончится в середине ноября
Из Севастополя хотят запустить аэроэкспресс до симферопольского аэропорта
В Детском парке Симферополя посадили «семейные деревья»
Экс-сотрудников ГИБДД Севастополя приговорили к тюремному заключению за получение взяток
На закупку технической соли предприятие «Крымавтодор» потратит 33 миллиона рублей
В Севастополе начался отопительный сезон
Бри и Дорблю: В Ялте сожгли 22 килограмма санкционных сыров
Это не пробка. Это конь! Животное едва не устроило ДТП в Ялте
Жительница Симферополя упала с 40-метровой высоты и осталась жива
Под Феодосией столкнулись две легковушки: Пострадали три человека
В Бахчисарайском районе нормы ГТО сдали 400 человек
Симферополец вместо частного дома построил четырехэтажный особняк
Реестр долгостроев создадут в Ялте