На проспекте Победы в Симферополе закрыли очередной торговый центр
Симферопольская прокуратура провела проверку исполнения законодательства в сфере пожарной безопасности.
Установлено, что нарушения допущены в офисно-торговом центре по проспекту Победы, 65.
Для того, чтобы устранить нарушения, прокурор города обратился с иском в суд о запрете деятельности ТЦ. Ведь это несет угрозу жизни и здоровью людей.
Сейчас исковое заявление находится на рассмотрении.
- Заявление прокурора города рассмотрено и удовлетворено, судом в качестве обеспечения иска приостановлена деятельность центра, - сообщили в пресс-службе крымской прокуратуры.
ИСТОЧНИК KP.RU