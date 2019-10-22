На проспекте Победы в Симферополе закрыли очередной торговый центр

СЕГОДНЯ 10:53 2019-10-22T10:57:33+03:00

Причина все та же – нарушение пожарной безопасности

Изменить размер текста: A A

Симферопольская прокуратура провела проверку исполнения законодательства в сфере пожарной безопасности.

Установлено, что нарушения допущены в офисно-торговом центре по проспекту Победы, 65.

Для того, чтобы устранить нарушения, прокурор города обратился с иском в суд о запрете деятельности ТЦ. Ведь это несет угрозу жизни и здоровью людей.

Сейчас исковое заявление находится на рассмотрении.

- Заявление прокурора города рассмотрено и удовлетворено, судом в качестве обеспечения иска приостановлена деятельность центра, - сообщили в пресс-службе крымской прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU